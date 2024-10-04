رباعي الهلال والنصر يتقدّمون قائمة البرتغال لمباراتَيْ بولندا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الإسبانيُّ "روبيرتو مارتينيز، اليوم الجمعة؛ تشكيلةَ منتخب البرتغال لخوض مباراتَيْ بولندا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.
وتقدم "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر، إضافة إلى زميله في فريق النصر "أوتافيو مونتيرو"، و"روبن نيفيز" و"جواو كانسيلو"، لاعبي الهلال، قائمة منتخب البرتغال, ويلعب منتخب البرتغال أمام نظيره البولندي في 12 أكتوبر المقبل، ثم أمام اسكتلندا في 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.
وجاءت تشكيلة البرتغال للمباراتَيْن كالتالي:
حراسة المرمى: ديوغو كوستا "بورتو"، روي سيلفا "ريال بيتيس"، ريكاردو فيلهو "فارينزي".
الدفاع: روبن دياز "مانشستر سيتي"، أنطونيو سيلفا "بنفيكا"، ريناتو فيجا "تشيلسي"، غونزالو إيناسيو "سبورتينغ لشبونة"، جواو كانسيلو "الهلال"، ديوغو دالوت "مانشستر يونايتد"، نونو مينديز "باريس سان جيرمان"، نيلسون سيميدو "وولفرهامبتون".
الوسط: جواو بالينيا "بايرن ميونخ"، جواو نيفيز "باريس سان جيرمان"، أوتافيو "النصر"، صامويل كوستا "مايوركا"، فيتينيا "باريس سان جيرمان"، برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد"، بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، روبين نيفيز "الهلال".
الهجوم: رافائيل لياو "ميلان"، فرانسيسكو ترينكاو "سبورتينغ لشبونة"، فرانسيسكو كونسيساو "يوفنتوس"، جواو فيليكس "تشيلسي"، بيدرو نيتو "تشيلسي"، كريستيانو رونالدو "النصر"، ديوغو جوتا "ليفربول".
ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، التي تضمّ أيضًا كرواتيا، وبولندا، واسكتلندا.