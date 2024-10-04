رباعي الهلال والنصر يتقدّمون قائمة البرتغال لمباراتَيْ بولندا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

وتقدم "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر، إضافة إلى زميله في فريق النصر "أوتافيو مونتيرو"، و"روبن نيفيز" و"جواو كانسيلو"، لاعبي الهلال، قائمة منتخب البرتغال, ويلعب منتخب البرتغال أمام نظيره البولندي في 12 أكتوبر المقبل، ثم أمام اسكتلندا في 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.