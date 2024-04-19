كأس آسيا لكرة الصالات: أوزبكستان تتغلب على العراق قبل مقابلة الأخضر الأحد

فاز منتخب أوزبكستان على العراق 4-1 اليوم الجمعة على صالة باكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 في تايلاند.