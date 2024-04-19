كأس آسيا لكرة الصالات: أوزبكستان تتغلب على العراق قبل مقابلة الأخضر الأحد

فاز منتخب أوزبكستان على العراق 4-1 اليوم الجمعة على صالة باكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 في تايلاند.
وسجل أكبر عثمانوف (11) ومشرب عادلوف (16) وايلك تولكينوف (25) وسنة الله جورايف (28) أهداف أوزبكستان، في حين أحرز حيدر ماجد (38) هدف العراق.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز السعودية على أستراليا 4-2 على نفس الصالة.
وانفردت أوزبكستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من العراق والسعودية، في حين بقي رصيد أستراليا خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة يوم الأحد حيث يلتقي العراق مع أستراليا على صالة هوامارك، وأوزبكستان مع السعودية على صالة بانكوك آرينا.