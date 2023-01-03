تحضيراً لخوض منافسات خليجي 25 .. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر الرياض

وعمد المدير الفني سعد الشهري خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين دفاعية شملت دفاع المنطقة، والضغط العالي مع التحولات، لتختتم الحصة التدريبية بتطبيق الهدف الفني من خلال مناورة على كامل مساحة الملعب.