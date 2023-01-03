تحضيراً لخوض منافسات خليجي 25 .. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض والمقام تحضيرًا لبطولة كأس الخليج 25 بالبصرة، المقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير الجاري.
وعمد المدير الفني سعد الشهري خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين دفاعية شملت دفاع المنطقة، والضغط العالي مع التحولات، لتختتم الحصة التدريبية بتطبيق الهدف الفني من خلال مناورة على كامل مساحة الملعب.
من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء يوم غدٍ الأربعاء إلى العراق، استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي 25.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي "الأخضر" منتخب عمان.