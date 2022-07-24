"نقل ملكية المطايا مع نقاطها" يرفع أسعار الهجن الفائزة لـ 30%

من جهة أخرى، ذكر عددٌ من الملاك أن أسعار الهجن الفائزة في الأشواط ارتفعت مبيعاتها هذا العام ما بين 600 ألف إلى مليون بفارق ملحوظ عن الأعوام السابقة.