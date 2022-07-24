"نقل ملكية المطايا مع نقاطها" يرفع أسعار الهجن الفائزة لـ 30%

أسهم قرار الاتحاد السعودي للهجن، والقاضي بالسماح لإضافة نقاط المطية الفائزة بالمركز الأول في السباق التمهيدي أو النهائي للمالك الجديد المشارك في جائزة سيف ولي العهد، في ارتفاع أسعار مبيعات تلك المطايا بنسبة 30 ٪ وهو القرار الذي وجد ترحيبًا حارًا من الملاك.
وقال محلل الهجن، طالب المرّي: "إن السماح بنقل ملكية المطايا مع نقاطها للمالك الجديد رفع أسعار البيع بنسبة 30% ، وهو قرار صائب يشكر عليه اتحاد الهجن، وجاءت انعكاساته في انتعاش أسواق الهجن وارتفاع وتيرة التحدي والحماس".
من جهة أخرى، ذكر عددٌ من الملاك أن أسعار الهجن الفائزة في الأشواط ارتفعت مبيعاتها هذا العام ما بين 600 ألف إلى مليون بفارق ملحوظ عن الأعوام السابقة.
ونصَ الشرط العاشر من آلية احتساب النقاط في جائزة سيف ولي العهد، أنه عند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول في السباق التمهيدي أو النهائي لأحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافة نقاطها للمالك الجديد.
ويحصل الفائز بالمركز الأول في الأشواط ( الرئيسة - الزمول ) على 5 نقاط و 3 نقاط للفائز بالمركز الثاني, ونقطتين للفائز بالمركز الثالث، بينما يحصل الفائز بالمركز الأول في باقي الأشواط ( التمهيدية - النهائية) على 3 نقاط فقط.