"برنامج إسباني شهير" يكشف عن صفقة الاتحاد القادمة التي قد تشارك في لقاء الهلال

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة الاتحاد مع مسؤولي ريال بيتيس الإسباني على اتفاق نهائي لضم الإيطالي لويز فيليبي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير؛ فإنه تم الاتفاق التام بين الاتحاد وريال بيتيس؛ حيث سيتم إغلاق صفقة انتقال فيليبي مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أن لويز فيليبي في طريقه للتوجه إلى السعودية للتوقيع مع الاتحاد، بعد إتمام المفاوضات بين الطرفين؛ إذ يرغب النادي السعودي في تجهيزه لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة القادمة.
ويلعب لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس منذ يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.