دوري أبطال آسيا للنخبة: الشارقة يقطع سلسلة انتصارات الأهلي بهدف وحيد

قطع فريق الشارقة الإماراتي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات مستضيفه الأهلي السعودي (آسيويًا) بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2025–2026، بقيادة الحكم الأوزبكي تانتاشيف.