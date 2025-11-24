دوري أبطال آسيا للنخبة: الشارقة يقطع سلسلة انتصارات الأهلي بهدف وحيد

قطع فريق الشارقة الإماراتي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات مستضيفه الأهلي السعودي (آسيويًا) بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2025–2026، بقيادة الحكم الأوزبكي تانتاشيف.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت تسديدة لاعب الأهلي فهد الرشيدي في الدقيقة 12 هي الأخطر، حيث تصدى لها حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني ببراعة.
وفي الشوط الثاني، حاول رياض محرز وفراس البريكان في أكثر من مرة زيارة شباك الضيوف، لكن ذلك لم يتحقق في ظل تماسك الدفاع، حتى الدقيقة 64 حين خرج محرز وحل بدلاً عنه ماتيوس.
وفي الربع ساعة الأخيرة من زمن اللقاء، دفع مدرب الأهلي يايسله باللاعب إيفان توني بديلًا للرشيدي.
وفي الدقيقة 81، تقدم الشارقة بهدف البديل الناجح عثمان كامارا بعد تحول هجومي في كرة مرتدة للشارقة.
بهذه النتيجة، تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتقدم الشارقة للمركز السابع برصيد 7 نقاط.