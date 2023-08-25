النصر يقسو على الفتح بخماسية نظيفة في ليلة تألق فيها رونالدو وماني

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه؛ إذ كان لاعبو النصر الطرف الأقوى على أرضية الملعب منذ صفارة البداية، وخلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، التي أثمرت إحداها الهدف الثالث حينما أرسل مارسيلو بروزفيتش كرة طولية، كسر على إثرها عبدالرحمن غريب مصيدة التسلل؛ ليواجه الحارس قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى كريستيانو رونالدو الذي تابعها في الشباك الخالية في الدقيقة الـ55.