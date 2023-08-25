النصر يقسو على الفتح بخماسية نظيفة في ليلة تألق فيها رونالدو وماني

حقَّق فريق النصر أول انتصاراته في دوري المحترفين هذا الموسم؛ وذلك بتغلُّبه على مضيفه الفتح بخماسية نظيفة مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
دخل فريق النصر مباراته أمام الفتح مسيطرًا وضاغطًا منذ البداية؛ وهو الأمر الذي مكّنه من إنهائه متقدمًا بهدفين دون رد. وفي الجهة المقابلة تكتل لاعبو الفتح في الدفاع، واعتمدوا على الهجمات المضادة المباغتة؛ وهو ما سمح لفريق النصر بالسيطرة التامة على مجريات الشوط الأول.
ومع مرور الوقت ازداد ضغط لاعبي النصر، وظهروا أكثر إصرارًا على التسجيل، وهو ما تأتى لهم فعلاً بواسطة النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ27 بعد جملة مثالية، نفذها زملاؤه، وبدأها مارسيلو بروزفيتش حين مرر كرة مميزة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعبها بكعب القدم، وضعت السنغالي في حالة انفراد، ولم يتوانَ في إيداع الكرة في الشباك.
وبعد 10 دقائق فقط ضاعف فريق النصر تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام، أرسلها إلى داخل الصندوق، ارتقى لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ ليضعها برأسه على يسار الحارس جاكوب رينيه في الشباك.
وكان بإمكان لاعبي النصر أن يتوجهوا إلى غرفة الملابس وفي جعبتهم ثلاثة أهداف لولا رأسية رونالدو التي علت العارضة، ومحاولة عبدالرحمن غريب التي باءت بالفشل.
الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه؛ إذ كان لاعبو النصر الطرف الأقوى على أرضية الملعب منذ صفارة البداية، وخلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، التي أثمرت إحداها الهدف الثالث حينما أرسل مارسيلو بروزفيتش كرة طولية، كسر على إثرها عبدالرحمن غريب مصيدة التسلل؛ ليواجه الحارس قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى كريستيانو رونالدو الذي تابعها في الشباك الخالية في الدقيقة الـ55.
وأنهى النصر أي فرصة لعودة الفتح إلى أجواء المباراة بتسجيله رابع الأهداف من هجمة مرتدة مثالية، قادها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومرر إثرها الكرة إلى عبدالرحمن غريب الذي توغل من الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية مميزة، ارتقى لها النجم السنغالي ساديو ماني برأسه؛ ليودعها في الشباك، وذلك في الدقيقة الـ81 من زمن المباراة.
وأطلق النجم كريستيانو رونالدو رصاصة الرحمة في شباك الحارس السويدي جاكوب رينيه بتسجيله الهدف الخامس لفريقه، والشخصي الثالث له، مستغلاً تمريرة نواف بوشل؛ ليسكنها في الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 3 نقاط؛ احتل بها المركز العاشر، بينما توقف رصيد الفتح عند 4 نقاط بالمركز الثامن.