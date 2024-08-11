إسدال الستار اليوم على أولمبياد باريس.. خمس ميداليات عربية في يوم واحد

حقّق الرياضيون العرب، أمس السبت، خمس ميداليات؛ بينها ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، قبل يومٍ واحدٍ من اختتام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
ومنح المصري أحمد الجندي؛ الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في أولمبياد "باريس 2024"، بفوزه بمسابقة لعبة الخماسي الحديث، فيما أحرزت مواطنته الرباعة سارة سمير؛ فضية وزن 81 كيلوغراماً في مسابقة رفع الأثقال.
وفي مشاركته الأولمبية الأخيرة، بات النجم القطري معتز عيسى برشم؛ أول رياضي يحرز ميدالية في الوثب العالي أربع مرات متتالية، بعد حصوله على البرونزية في باريس.
وبحسب "روسيا اليوم"، سبق للبطل القطري (33 عاماً) التتويج بفضيتَي لندن 2012، وريو 2016، وذهبية طوكيو صيف 2021، كما يملك في رصيده ثلاثة ألقاب في بطولات العالم (2017 و2019 و2022) وفضية (2013) وبرونزية (2023).
وأهدى العدّاء الجزائري جمال سجاتي؛ ميدالية ثالثة لبلاده بحصوله على رونزية سباق 800 متر، بعد ذهبيتَي لاعبة الجمباز كايليا نمور؛ والملاكمة إيمان خليف؛ في وزن أقل من 66 كيلوغراماً.
وأحرز الرباع البحريني غور ميناسيان (أرميني الأصل) برونزية وزن +102 في رياضة رفع الأثقال.
ويسدل الستار على أولمبياد باريس بحفل ختامٍ سيُقام مساء اليوم الأحد.