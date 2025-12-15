بصوت "الحربي".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مواجهة الأخضر والأردن في نصف نهائي كأس العرب

تنقل القنوات الرياضية السعودية، اليوم الاثنين، مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الأردني، وتحديدًا عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.