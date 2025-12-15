بصوت "الحربي".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مواجهة الأخضر والأردن في نصف نهائي كأس العرب

تنقل القنوات الرياضية السعودية، اليوم الاثنين، مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الأردني، وتحديدًا عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأسندت القناة مهمة الوصف والتعليق للمعلق المعروف عبدالله الحربي، ويصاحب اللقاء استوديو تحليلي يقدمه محمد الخاتم، حيث يستضيف المحللين محيسن الجمعان، عمر الغامدي، مشعل السعيد، ونايف القاضي.
يُذكر أن الفائز من قمة السعودية والأردن سيواجه منتخب المغرب في النهائي المنتظر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.