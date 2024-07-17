ضمن منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. انطلاق Counter Strike 2

انطلقت أمس الأربعاء منافسات بطولة Counter Strike 2 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي يتنافس فيها 15 من نخبة فرق العالم على لقب البطولة وعلى أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ مليون دولار.
وافتتحت المنافسات بمواجهات المرحلة الافتتاحية، حيث لعبت 7 مواجهات بنظام الإقصاء (الأفضل من 3 مواجهات) على أن يتأهل الفائز مباشرة للمرحلة المقبلة ويتجه الخاسر لمرحلة Play-In التي تتيح لهم فرصة أخرى للعودة إلى المراحل المتقدمة في حال فوزهم.
وشهدت المواجهات منافسة شديدة بين الفرق، وتمكن فريق MOUZ من تسجيل الانتصار على فريق Sashi Esports بنتيجة 2-1. في حين تغلبت فرق Team Spirit و NAVI و Virtus.pro و Team Vitality و FaZe Clan و G2 Esports بنتيجة 2-0 على فرق MIBR و FURIA Esports و Complexity و M80 و FlyQuest و The MongolZ على التوالي.
كما استمرت منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters على Qiddiya أرينا، والتي شهدت تفوق فريق Team Falcons على فريق WBG.XG بنتيجة 2-1 وتأهله لمرحلة نصف النهائي، ليواجه فريق Gaimin Gladiators الذي نجح في تجاوز فريق Entity بنتيجة 2-0. وفي مواجهة أخرى في الدور ربع النهائي، تغلب فريق Team Liquid على فريق Team Spirit بنتيجة 2-0 وبلغ الدور نصف النهائي أيضًا والذي سيواجه فيه فريق Tundra Esports الذي تفوق على فريق OG بالنتيجة نفسها.