ضمن منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. انطلاق Counter Strike 2

وشهدت المواجهات منافسة شديدة بين الفرق، وتمكن فريق MOUZ من تسجيل الانتصار على فريق Sashi Esports بنتيجة 2-1. في حين تغلبت فرق Team Spirit و NAVI و Virtus.pro و Team Vitality و FaZe Clan و G2 Esports بنتيجة 2-0 على فرق MIBR و FURIA Esports و Complexity و M80 و FlyQuest و The MongolZ على التوالي.