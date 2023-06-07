الهلال يكشف عن البرنامج الزمني لانتخابات مؤسسته غير الربحية

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الزمني للترشح لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس مؤسسة الهلال غير الربحية.
وكشف النادي أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، سيستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الـ11 من يونيو الجاري وحتى الثالث عشر من ذات الشهر.
فيما سيكون فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في اليوم التالي، أي 14 يونيو، ويستمر لمدة يومين، على أن يكون الطعن ضدّ القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري.
وأشار النادي إلى أن النظر في الطعون المقدمة ستبدأ دراستها يوم السبت 17 يوليو ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث تستمرّ إلى الاثنين، على أن يكون يوما الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو موعدًا لإعلان القائمة النهائية.
وأوضح النادي أن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية سيكون يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، في حين سيكون موعد النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية يومَي السبت والأحد.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الرياضة عن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتحويلها إلى شركات، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف سموه عن إنشاء صندوق استثماري لكل شركة من شركات الأندية التي تم نقل ملكيتها، وإيداع قيمة النادي في الصندوق الاستثماري، مقابل نقل الملكية إليها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستدامة لصالح شركة النادي، مشيرًا إلى أن ملكية شركات أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، ستكون موزعة وفق نسب محددة؛ حيث سيكون لصندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 75% من ملكية كل شركة، فيما سيكون الجزء المتبقي "25%" مملوكًا لكل مؤسسة غير ربحية، على أن تضمّ هذه المؤسسات الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية، وكذلك الأعضاء الجدد.
وتضم المؤسسة غير الربحية للنادي الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي، والأعضاء الجدد في المؤسسة، ويتم ترشيح عضوين من قبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي، على أن يكون أحدهما رئيسًا لمجلس الإدارة.
ويضم مجلس إدارة النادي سبعة أعضاء؛ 5 أعضاء يتم تعيينهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وعضوان يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.