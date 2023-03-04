لاعب النصر "رونالدو" سعيد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن ..عن شهر فبراير

أعرب لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري "روشن" السعودي عن شهر فبراير الماضي معربًا عن فخره بانضمامه لفريق النصر.
وغرد النجم البرتغالي عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير لدوري روشن السعودي، آملاً أن تكون الأولى من بين العديد!، فخور بأن أكون جزءًا من فريق النصر ".
وحصلت تغريدة رونالدو على أكثر من 3،9مليون مشاهدة وقرابة 120 ألف إعجاب وأكثر من 14 ألف إعادة تغريد.
فيما رد حساب دوري "روشن" باللغة الإنجليزية على تغريدة رونالدو: "أول شهر كامل عالي الإنتاجية في دوري روشن السعودي لكريستيانو رونالدو".