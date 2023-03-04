لاعب النصر "رونالدو" سعيد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن ..عن شهر فبراير

وغرد النجم البرتغالي عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير لدوري روشن السعودي، آملاً أن تكون الأولى من بين العديد!، فخور بأن أكون جزءًا من فريق النصر ".