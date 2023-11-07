المنتخب السعودي لكمال الأجسام يحقق 9 ميداليات في ختام بطولة العالم 2023

ومثّل الأخضر في هذه النسخة الأكبر والأقوى من حيث عدد المنتخبات والمستوى الفني، 12 لاعبًا هم : حمدان الغامدي، وعبدالعزيز النعمان، وعبدالله الزهراني، وسعد هاشم، ورمضان هوساوي، وأحمد آل فريد، وهتان بخاري، ونايف الباشا، وعقيل جعفري، وإبراهيم الناجم، وعلي أبو المكارم، وماجد أبو الرحى.