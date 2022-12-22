ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. أخضر الناشئين يفتتح معسكره في جدة

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 26 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، محمد المحمود، عبدالإله غسان، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، مهند الحارثي، حماد برناوي، علي عطية، رياض يامي، سعد المطيري، عبدالله البيشي، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، جراح الظفيري، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى، أصيل عبدالله، سعد الراشد.