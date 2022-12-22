ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. أخضر الناشئين يفتتح معسكره في جدة

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 26 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، محمد المحمود، عبدالإله غسان، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، مهند الحارثي، حماد برناوي، علي عطية، رياض يامي، سعد المطيري، عبدالله البيشي، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، جراح الظفيري، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى، أصيل عبدالله، سعد الراشد.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.