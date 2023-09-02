مدرب أتلتيكو مدريد "سيميوني": "كاراسكو" رائع.. وسأشرب معه القهوة بالتأكيد في الرياض

وقال: "يانيك لاعب رائع، ودائمًا يقدم كل ما لديه للفريق حينما يشترك في الملعب، أول التدريبات، لطالما كان عنصرًا مميزًا بين زملائه منذ اليوم الأول الذي جاء فيه هنا".