دوري أبطال الخليج: الاتفاق السعودي يُدشِّن عودته للبطولة أمام الرفاع البحريني

ويلعب الاتفاق والرفاع البحريني في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا القادسية الكويتي والعربي القطري. علمًا بأن البطولة الخليجية تُجرى بمشاركة أربعة فِرق أخرى، وُزعت في المجموعة الأولى، هي (النصر الإماراتي، ظفار العماني، دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني).