دوري أبطال الخليج: الاتفاق السعودي يُدشِّن عودته للبطولة أمام الرفاع البحريني

يُدشِّن فريق الاتفاق السعودي الأول لكرة القدم مشاركته ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك بمواجهته نظيره الرفاع البحريني على ملعبه في الدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
ويلعب الاتفاق والرفاع البحريني في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا القادسية الكويتي والعربي القطري. علمًا بأن البطولة الخليجية تُجرى بمشاركة أربعة فِرق أخرى، وُزعت في المجموعة الأولى، هي (النصر الإماراتي، ظفار العماني، دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني).
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة، وتُلعب المباراة النهائية 8 و15 إبريل المقبل، ذهابًا وإيابًا.