"فيفا" يحسم مشاركة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية مشاركة اللاعب بايرون كاستيو مع الإكوادور دون وجه حق في تصفيات كأس العالم، ما يعني أن الإكوادور ستشارك في النهائيات في قطر هذا العام.
وأكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.
واعتبرت لجنة الاستئناف أن اللاعب بايرون كاستيو سيغورا حاملاً للجنسية الإكوادورية.
وطعن الاتحاد التشيلي على قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو الماضي برفض شكواه بداعي أن كاستيو ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس بمدينة جنرال بياميل بلاياس في 1998 كما ذكر بوثائقه الرسمية.
وبذلك أبقى الفيفا على تأهل الإكوادور الى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه الجمعة الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بايرون كاستيو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.
وقال فيفا في بيان: "بعد تحليل جميع الوثائق المضافة الى الملف من قبل الأطراف المعنية، وعقد جلسة استماع، أكدت لجنة الاستئناف (في فيفا) قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".
وتابع: "من بين اعتبارات أخرى، رأى (فيفا) واستناداً للوثائق المقدمة إليه، أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملًا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا".