"فيفا" يحسم مشاركة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية مشاركة اللاعب بايرون كاستيو مع الإكوادور دون وجه حق في تصفيات كأس العالم، ما يعني أن الإكوادور ستشارك في النهائيات في قطر هذا العام.