من أمام القادسية.. ركلات الترجيح تقود الأهلي إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس الملك "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح 5/4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم البرتغالي لويس جودينيو.
انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ حيث افتتح ماتيو ريتيغي التسجيل في الدقيقة 11، ثم أضاف زميله جوليان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 36 قلّص الأهلي الفارق بهدف أول سجله إيفان توني من ركلة جزاء، قبل أن يعزز القادسية تقدمه بهدف ثالث عبر ريتيغي من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.
وفي الشوط الثاني، عاد الأهلي بقوة؛ إذ سجل فالنتين أتانغانا الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم تمكّن فرانك كيسيه من إحراز هدف التعادل الثالث برأسية متقنة بعد تمريرة رائعة من رياض محرز في الدقيقة 73، ليُعيد فريقه إلى أجواء المباراة.
شهدت الأشواط الإضافية إثارة كبيرة، حيث تألق حارس القادسية كاستيليس في التصدي لرأسية إيفان توني عند الدقيقة 96، فيما أُلغي للأهلي هدفان في الشوط الإضافي الثاني بداعي التسلل، الأول على ديميرال والثاني على توني.
وأهدر لاعب القادسية عبدالله السالم فرصة محققة في الدقيقة 112.
حسم الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد تفوقه في ركلات الترجيح 5/4، ليواصل مشواره في البطولة نحو النهائي.