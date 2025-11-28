من أمام القادسية.. ركلات الترجيح تقود الأهلي إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس الملك "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح 5/4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم البرتغالي لويس جودينيو.