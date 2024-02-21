هدف عبدالرحمن غريب في مرمى عُمان ينافس على أجمل أهداف كأس آسيا 2023

يتنافس هدف عبدالرحمن غريب لاعب المنتخب السعودي في مرمى عُمان، على جائزة أجمل أهداف كأس بطولة كأس آسيا 2023، والتي أُقيمت أخيرًا في قطر.
وقام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار ثمانية من أجمل الأهداف في البطولة، حيث يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من بينها هدف عبد الرحمن غريب (السعودية) المباراة أمام عُمان، 16 يناير.
واجه منتخب السعودية بداية صعبة في المباراة أمام عُمان بعد أن خطف الأخير هدف التقدم عبر ضربة جزاء، ولم يتمكن المنتخب السعودي بقيادة روبيرتو مانشيني من خرق الدفاعات. كانت هذه المباراة بحاجة إلى نوع من الإلهام وهو ما قدمه جناح نادي النصر عبد الرحمن غريب بعدما راوغ مدافعين وسدد في المرمى، ليسجل هدفًا مهّد الطريق في النهاية لفوز السعودية بنتيجة 2-1.
حسن الهيدوس (قطر) المباراة أمام الصين، 22 يناير، موسى التعمري (الأردن) المباراة أمام جمهورية كوريا، 6 فبراير،سون هيونغ-مين (جمهورية كوريا)المباراة أمام أستراليا، 2 فبراير،كيتو ناكامورا (اليابان)المباراة أمام فيتنام، 14 يناير، فيصل حليم (ماليزيا)المباراة أمام جمهورية كوريا، 25 يناير، سوباتشوك ساراتشارت (تايلاند)المباراة أمام أوزبكستان، 30 يناير، سردار أزمون (إيران) المباراة أمام قطر، 7 فبراير.