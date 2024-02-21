هدف عبدالرحمن غريب في مرمى عُمان ينافس على أجمل أهداف كأس آسيا 2023

واجه منتخب السعودية بداية صعبة في المباراة أمام عُمان بعد أن خطف الأخير هدف التقدم عبر ضربة جزاء، ولم يتمكن المنتخب السعودي بقيادة روبيرتو مانشيني من خرق الدفاعات. كانت هذه المباراة بحاجة إلى نوع من الإلهام وهو ما قدمه جناح نادي النصر عبد الرحمن غريب بعدما راوغ مدافعين وسدد في المرمى، ليسجل هدفًا مهّد الطريق في النهاية لفوز السعودية بنتيجة 2-1.