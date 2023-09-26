في مباراة "حبس الأنفاس" تألق "المعيوف".. الاتحاد يقصي الخلود من مسابقة كأس الملك ويتأهل لدور الـ 16

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نظيره الخلود بركلات الترجيح 7/6، بعد أن انتهت في وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب نادي الحزم في الرس، بقيادة الحكم الروماني " شفليت أندري".