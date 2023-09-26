في مباراة "حبس الأنفاس" تألق "المعيوف".. الاتحاد يقصي الخلود من مسابقة كأس الملك ويتأهل لدور الـ 16

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نظيره الخلود بركلات الترجيح 7/6، بعد أن انتهت في وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب نادي الحزم في الرس، بقيادة الحكم الروماني " شفليت أندري".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الايجابي بين الفريقين ،بهدف لمثله، حيث كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز مدافع الخلود "روبيرتو داياز" هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.
ومن خطأ من لاعب الاتحاد أحمد بامسعود، اقتنص لاعب الخلود "ماريانو" هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 40.
وكانت العارضة والقائم لمرمى الخلود، قد تصدت لتسديدتي "رومارينهو " وبامسعود.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 أضاع صالح العمري فرصة تعزيز النتيجة لفريقه.
انتهى الشوطان الأصليان، ليتجه الجميع للأشواط الإضافية، حيث أضاع مازن السويلم في الدقيقة 120 فرصة التأهل للخلود، بعد أن طوح بكرة رأسية اكتفى حارس الاتحاد عبدالله المعيوف بمشاهدتها.
ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الاتحاد ليتأهل لدور الـ 16 من المسابقة، بعد تألق حارسه عبدالله المعيوف.