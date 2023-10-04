رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يهنئ القيادة بعد فوز منتخب قفز الحواجز بذهبية الآسياد

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، سعادته بأن تمثيل المنتخب يشهد تنافساً كبيراً بين الفرسان السعوديين لتزايد عدد الفرسان الموهوبين وقال "اليوم شهدنا مشاركة مشاري الحربي وعبد الرحمن الراجحي لأول مرة في الآسياد، إضافة الى الفارسين الأولمبيين رمزي الدهامي وعبد الله الشربتلي وهنا تجتمع الخبرة وروح الشباب ، ولله الحمد السعودية تمتلك عدداً كبيراً من الفرسان المميزين فلدينا صف ثان وثالث من الفرسان الشباب الذين يقدمون أداء رائعاً في المنافسات المحلية والدولية".