رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يهنئ القيادة بعد فوز منتخب قفز الحواجز بذهبية الآسياد

رفع الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين بعد تحقيق المنتخب السعودي لقفز الحواجز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 وقال :" ما تحقق اليوم يأتي بتوفيق الله عز وجل ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله وإشراف ومتابعة وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه، لمراحل تجهيز المنتخب للمشاركة في الآسياد والذي أثمر عن تتويج أبطال المنتخب السعودي بالذهب".
وأضاف :"أهنئ إخواني الفرسان رمزي الدهامي وعبد الله الشربتلي وعبد الرحمن الراجحي ومشاري الحربي على هذا الأداء الرائع والذي أتى بعد عمل طويل ومستمر خلال الفترة الماضية".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، سعادته بأن تمثيل المنتخب يشهد تنافساً كبيراً بين الفرسان السعوديين لتزايد عدد الفرسان الموهوبين وقال "اليوم شهدنا مشاركة مشاري الحربي وعبد الرحمن الراجحي لأول مرة في الآسياد، إضافة الى الفارسين الأولمبيين رمزي الدهامي وعبد الله الشربتلي وهنا تجتمع الخبرة وروح الشباب ، ولله الحمد السعودية تمتلك عدداً كبيراً من الفرسان المميزين فلدينا صف ثان وثالث من الفرسان الشباب الذين يقدمون أداء رائعاً في المنافسات المحلية والدولية".
وختم حديثه قائلاً " بإذن الله ستتوالى الإنجازات ويحقق أبطالنا ذهب الفردي بعد غد وسنواصل العمل الفترة القادمة على تجهيز المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل".