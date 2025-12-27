لاعبو الأخدود لـ"سبق": النتائج لا تعكس الأداء.. ونعد الجماهير بالعودة وتصحيح الأخطاء

أعرب لاعبو فريق الأخدود عن أسفهم لتراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ"سبق"، عقب المباراة التي جمعتهم مع شقيقهم نادي النصر مساء السبت على ملعب الأول بارك، وانتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، عزمهم على تجاوز المرحلة الحالية والعودة إلى المسار الصحيح، رغم صعوبة المنافسة وضغط المباريات.
وفي ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن، توقف رصيد الأخدود عند 5 نقاط في المركز السابع عشر "قبل الأخير"، في ظل ضغوط متزايدة مع تقدم جولات الموسم وتراجع النتائج.
وقال لاعب الأخدود صالح آل عباس في حديثه لـ"سبق": "وضعنا سيئ بعض الشيء، والحقيقة إن الجمهور زعلان وهذا حقهم، لكن إن شاء الله نعدهم بأننا نجتهد أكثر ونفرحهم بالنتائج الإيجابية المقبلة بإذن الله".
وأضاف: "الحمد لله على كل حال، هارد لك لنا، ونبارك للنصر. وضعنا صعب حاليًا، لكن ما زال أمامنا خمس مباريات في الدور الأول، ودور ثانٍ كامل، وإن شاء الله نعوض ونصحح المسار".
وعن أسباب تراجع النتائج، أوضح "آل عباس": "ما أقدر أقول فيه خلل كبير، نحن نقدم ونبذل داخل الملعب، لكن أحيانًا ما يكون فيه توفيق أو نفقد التركيز في لحظات حاسمة، وهذا يكلفنا فقدان النقاط. بإذن الله القادم أفضل".
من جانبه، تحدث لاعب الأخدود بتروس عن صعوبة بداية الموسم، مشيرًا إلى أن مواجهة فرق قوية في الجولات الأولى شكّلت تحديًا كبيرًا للفريق، وقال: "اللعب أمام فرق كبيرة منذ البداية ليس سهلًا، ونعترف بأننا نواجه تحديات، لكننا نعمل بجد ولدينا عزيمة على تحسين النتائج".
وأشار "بتروس" إلى ضغط المباريات، موضحًا أن الفريق يخوض جدولًا صعبًا يتضمن ثماني مباريات خلال شهر واحد، إضافة إلى مواجهة مهمة أمام ضمك، مؤكدًا أن المباراة المقبلة تمثل نقطة مفصلية لتحقيق الفوز واستعادة الثقة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الأخطاء الفردية كانت من أبرز الأسباب التي أثرت على النتائج، قائلًا: "الأخطاء الفردية كلفتنا كثيرًا، ونعمل على تصحيحها، ومع التركيز والانضباط سنكون أفضل في الجولات القادمة بإذن الله".