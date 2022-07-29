الأهلي يجدد عقد عبدالباسط هندي حتى 2025

وأرفق فيديو للاعب وهو يرتدي قميص الأهلي، بالإضافة لتدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته، قبل أن يمسك صاحب الـ25 عامًا، بقميص النادي الذي يحمل الرقم 2025.