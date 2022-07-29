الأهلي يجدد عقد عبدالباسط هندي حتى 2025

جددت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي اليوم الجمعة عقد مدافع الفريق الكروي الأول عبدالباسط هندي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025، ليتأكد استمراره في صفوف الفريق ضمن دوري يلو للدرجة الأولى بالموسم القادم.
وغرد الحساب الرسمي للنادي السعودي على "تويتر": "عبدالباسط هندي أهلاوي حتى 2025.. هنا الانتماء.. بدعمكم سنكون أقوى".
وأرفق فيديو للاعب وهو يرتدي قميص الأهلي، بالإضافة لتدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته، قبل أن يمسك صاحب الـ25 عامًا، بقميص النادي الذي يحمل الرقم 2025.
وشارك اللاعب عبدالباسط هندي الموسم الماضي في 27 مباراة، منها 24 بشكل أساسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفًا واحدًا..