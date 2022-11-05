غدًا في جدة.. الأخضر الأولمبي يفتتح بطولة غرب آسيا بمواجهة سوريا

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، المقامة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة.