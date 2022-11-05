غدًا في جدة.. الأخضر الأولمبي يفتتح بطولة غرب آسيا بمواجهة سوريا

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، غدًا الأحد، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، المقامة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة.
ويستضيف "الأخضر" منتخب سوريا، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، وإلى جانبه منتخبي البحرين وسوريا، في البطولة التي تُقام منافستها خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر الجاري.