الصراع على قائمة الهدّافين يشتعل.. و"رونالدو" يدخل السباق

ودخل النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد النصر وهدّاف النسخة الماضية، قائمةَ هدّافي الدوري، بعدما إحراز هدف التقدم لناديه من ركلة جزاء أمام العروبة ليساهم في فوز فريقه بثلاثية دون ردّ، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف، ليشعل المنافسة على صدارة هدّافي المسابقة؛ حيث قفز للمركز الثالث، متساويًا مع نجم الاتحاد الدولي الجزائري "حسام عوار" بذات الرصيد.