الصراع على قائمة الهدّافين يشتعل.. و"رونالدو" يدخل السباق

أُسْدِلَ الستار على منافسات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وما زال الصراع على صدارة ترتيب هدّافي المسابقة مستمرًّا بين "ميتروفيتش" مهاجم الهلال، والنجم الفرنسي "كريم بنزيما" قائد فريق الاتحاد.
وواصل المهاجمُ الدولي الصربي "ميتروفيتش" هوايتَه المفضلة في زيارة شباك الخصوم، معزِّزًا صدارتَه لقائمة هدّافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد أنْ قاد فريقه إلى فوز ثمين في الكلاسيكو أمام الأهلي، يوم أمس الأحد، بتسجيله هدفَي الانتصار في المباراة التي انتهت "2-1".
ويتصدّر "ميتروفيتش" قائمة هدّافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف، مبتعدًا بفارق هدفين عن نجم ريال مدريد السابق "كريم بنزيما"، الذي واصل تألُّقَه اللافت وسجل في المباراة الخامسة على التوالي في المسابقة؛ ليقود فريقه الاتحاد إلى تحقيق الانتصار على مستضيفه الأخدود بنتيجة 2-1.
ودخل النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد النصر وهدّاف النسخة الماضية، قائمةَ هدّافي الدوري، بعدما إحراز هدف التقدم لناديه من ركلة جزاء أمام العروبة ليساهم في فوز فريقه بثلاثية دون ردّ، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف، ليشعل المنافسة على صدارة هدّافي المسابقة؛ حيث قفز للمركز الثالث، متساويًا مع نجم الاتحاد الدولي الجزائري "حسام عوار" بذات الرصيد.