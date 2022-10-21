"ميسي": مباراة السعودية صعبة ومهمة للغاية في مشوار المونديال

وتقع الأرجنتين بطلة كأس كوبا-أمريكا، التي لم تخسر في آخر 35 مباراة منذ 2019، مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ عام 1986.