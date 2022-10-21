"ميسي": مباراة السعودية صعبة ومهمة للغاية في مشوار المونديال

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بكأس العالم قطر 2022 ضد السعودية يوم 22 نوفمبر ستكون المفتاح لفرص المنتخب.
وتابع: "في الدقائق الأولى من المباراة الأولى يصعب السيطرة على الأعصاب والقلق. أعتقد أن المباراة الأولى مهمة للغاية؛ لأن البدء بالفوز يمنحك طمأنينة".
وشدَّد قائد الأرجنتين على أن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم لكرة القدم، لكنه حثَّ الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر.
وتقع الأرجنتين بطلة كأس كوبا-أمريكا، التي لم تخسر في آخر 35 مباراة منذ 2019، مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ عام 1986.
وقال ميسي لموقع (ديريكتيفي سبورتس): "اليوم نعمل بشكل جيد، والجماهير متحمسة، وتعتقد أننا سنعود بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك".
وأضاف: "كأس العالم مسابقة صعبة للغاية، يجب أن تحدث العديد من الأشياء (للفوز بها)، وليس فقط بفعل أشياء جيدة. الكثير من الأمور قد تجعلنا خارج البطولة، كما أن هناك منتخبات أخرى لديها رغبتنا نفسها (في الفوز باللقب)، وتُبلي بلاء حسنا".
وأردف مهاجم "باريس سان جيرمان" بالقول: "نحن متحمسون، وسنقاتل.. لسنا خائفين من أحد؛ لأننا على استعداد لمواجهة أي فريق، لكن براحة بال".