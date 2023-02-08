ميدان فروسية حائل ينظم حفل توزيع جوائز سباقه الخامس عشر

وفي نهاية الحفل، سلّم وكيل إمارة حائل المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد، والرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" حمد البكر، ومدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين والدروع التذكارية للمشاركين.