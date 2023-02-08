ميدان فروسية حائل ينظم حفل توزيع جوائز سباقه الخامس عشر

نظم ميدان الفروسية بحائل، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز سباقه الخامس عشر للموسم الحالي، برعاية شركة "جاهز".
وتكوّن السباق من خمسة أشواط ومسافتها 1600م، وفاز بالشوط الأول "سيارة" الجواد "أبو النجا" للمالك والمدرب سالم رشيد الطوياي، بالخيال محمد النفزي.
وفاز بالشوط الثاني "سيارة" الجواد "اجتماعي" للمالك محمد فهد الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال توفيق الخضير.
فيما حققت الفرس "مرزام" المركز الأول في الشوط الثالث "سيارة" للمالك سعود مسير الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال رائد الفيروز.
وانتزع صدارة الشوط الرابع "سيارة" الجواد "ولد الأعصم" لإبراهيم حمود التميمي، بالمدرب عبدالله دمثان العتيبي، والخيال راكان العبيد.
فيما كسب الجواد "تعميم" الشوط الخامس "كأس +50 ألف ريال" لأبناء حمد الدغيشم، بالمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال توفيق الخضير.
وفي نهاية الحفل، سلّم وكيل إمارة حائل المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد، والرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" حمد البكر، ومدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين والدروع التذكارية للمشاركين.