نيوم يعلن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني هداف القادسية في "يلو"

أعلن نادي نيوم المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي عن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب القادسية، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات التوقيع رسمياً مع المهاجم السنغالي مباي دياني للفريق الأول لكرة القدم.. كل التوفيق لنجمنا الجديد".
من جانبه، ودع نادي القادسية، اللاعب البالغ من العمر (32عاماً)، من خلال نشر صورته على حساب النادي، وكتب عليها: "مباي دياني.. شكراً لك".
الجدير ذكره أن المهاجم السنغالي ساهم في صعود القادسية إلى دوري المحترفين، بتصدره قائمة هدافي دوري "يلو" بـ 26 هدفاً، وقدَم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة، خاضها مع القادسية الموسم الماضي، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
ويعد فريق نيوم المحطة الثالثة للاعب السنغالي في الملاعب السعودية، بعد تمثيله الشباب موسم 2014ـ2015 في ثلاث مباريات.
وسبق أن دافع المهاجم السنغالي عن العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي، وغلطة سراي التركي، ووست بروميتش الإنجليزي، وليرس وكلوب بروج البلجيكيان، وأويست المجري، وأجاكسيو الفرنسي.
وبات اللاعب صاحب 32 عاماً سادس صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بخمسة لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، وعبدالملك العييري، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.