نيوم يعلن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني هداف القادسية في "يلو"

وبات اللاعب صاحب 32 عاماً سادس صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بخمسة لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، وعبدالملك العييري، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.