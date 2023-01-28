"عبدالعزيز بن تركي": حضور ولي العهد سباق "فورمولا إي الدرعية" يؤكد حرصه على تطوير القطاع الرياضي

عدَّ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، سباق الفورمولا إي الدرعية (الموسم التاسع) مصدر فخر واعتزاز، وتأكيدًا لحرصه -أيده الله- على تطوير القطاع الرياضي، واهتمامه الكبير بالتفاصيل كافة، ومحفزًا كبيرًا للاستمرار في خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال استضافة مثل تلك الأحداث الرياضية المتنوعة، التي تبرز قدرة السعودية -ولله الحمد- على استضافة هذه الفعاليات، بسواعد وطنية شابة، نجحت باقتدار في تحقيق النجاحات المتوالية بفضل الله، ثم هذا الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة -حفظها الله-.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي في تصريح بهذه المناسبة: "إن اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود، يزيدنا حماسة وشغفًا بالعمل المتواصل؛ لكي تستمر بلادنا الغالية واجهة مضيئة، وموطنًا لكل الأحداث الرياضية العالمية تماشيًا مع برامج ومستهدفات (رؤية السعودية 2030)".
وتابع: "ولعل الاستضافات الأخيرة التي حدثت في هذا الشهر، على وجه الخصوص، بداية من رالي داكار، مرورًا بالسوبر الإسباني، ثم الإيطالي، وصولاً لهذا اليوم، ونحن نختتم الجولة الثالثة من سباقات فورمولا إي، تؤكد حجم وقيمة هذا الدعم، والحرص من قِبل عراب الرؤية الملهم سيدي ولي العهد، وتحفزنا للمضي قدمًا -بإذن الله- على العمل المستمر لتحقيق تطلعات قيادتنا؛ لتواصل بلادنا ريادتها على مستوى العالم".
وأكد أن اهتمامه الكبير بالتفاصيل كافة محفز كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات.