"عبدالعزيز بن تركي": حضور ولي العهد سباق "فورمولا إي الدرعية" يؤكد حرصه على تطوير القطاع الرياضي

عدَّ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، سباق الفورمولا إي الدرعية (الموسم التاسع) مصدر فخر واعتزاز، وتأكيدًا لحرصه -أيده الله- على تطوير القطاع الرياضي، واهتمامه الكبير بالتفاصيل كافة، ومحفزًا كبيرًا للاستمرار في خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال استضافة مثل تلك الأحداث الرياضية المتنوعة، التي تبرز قدرة السعودية -ولله الحمد- على استضافة هذه الفعاليات، بسواعد وطنية شابة، نجحت باقتدار في تحقيق النجاحات المتوالية بفضل الله، ثم هذا الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة -حفظها الله-.