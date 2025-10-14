الأخضر إلى مونديال 2026.. منصور يا أغلى شعار.. يا سعودي يا أغلى منتخب

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بعد تجاوزه نظيره العراقي عقب التعادل السلبي (بأفضلية الفوز أو التعادل بأي نتيجة)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي – الطريق إلى كأس العالم 2026 للمجموعة الثانية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، رغم محاولات لاعبي الأخضر صالح أبو الشامات وفراس البريكان في الدقيقتين (20، 25).
وفي الشوط الثاني، ضاعت فرص سهلة للأخضر السعودي داخل منطقة الجزاء العراقية عن طريق الثلاثي البريكان، مصعب الجوير، وسالم الدوسري في الدقائق (46، 48، 54).
وأنقذ حسان تمبكتي الأخضر من هدف عراقي محقق عند الدقيقة (75)، قبل أن يتألق حارس المنتخب السعودي نواف العقيدي في إنقاذ مرماه من كرة خطيرة في الوقت بدل الضائع (90+5).