الأخضر إلى مونديال 2026.. منصور يا أغلى شعار.. يا سعودي يا أغلى منتخب

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بعد تجاوزه نظيره العراقي عقب التعادل السلبي (بأفضلية الفوز أو التعادل بأي نتيجة)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي – الطريق إلى كأس العالم 2026 للمجموعة الثانية.