الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف.. "يزداد هيبة" و"يكتسح" يفوزان بالجائزة التقديريّة

أهدى الجوادان "يزداد هيبة" و"يكتسح" مالكيهما جائزتي نادي سباقات الخيل التقديريّة، التي سلّمها زياد المقرن، الرئيس التنفيذي للنادي، في ختام الحفلين الحادي عشر والثاني عشر لموسم سباقات الطائف، الذي انطلق في الـ1 من يونيو الجاري وينظّمه النادي حتى الـ7 من أكتوبر المقبل.
واستضاف ميدان الملك خالد بن عبد العزيز للفروسية في الحوية الحفلات الـ10 والـ11 والـ12 من الموسم، مساء أيام الخميس والجمعة والسبت، على الترتيب. وتألف كل حفل من 9 أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
وفي ختام الحفل الحادي عشر، نال الجواد يزداد هيبة، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، جائزة النادي التقديريّة، إثر فوزه بالشوط التاسع، مع الخيّال خالد الميموني والمدرب عبد العزيز الموسى.
وتحصّل على الجائزة نفسها مساء السبت الجواد "يكتسح"، المملوك لعبد الإله محمد العساكر، مع الخيّال لويس موراليس والمدرب غيث الغيث.
كما فاز الخيال موراليس بثلاثة أشواط أخرى، ليصبح أكثر فارس حقق انتصارات على مدى الحفلات الثلاث.
فازت الفرس "هية" المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشوط الأول من الحفل الذي أُقيم مساء الخميس، بقيادة من الخيّال عبد الله الفيروز، بينما دربها المدرب أحمد محمود.
وبلغت مسافة الشوط 1200 متر، وهي نفسها مسافة الشوط الثاني، الذي تُوج الجواد "ليث السراة" بمركزه الأول. والجواد مملوك لعلي عبدالكريم السلوم، ويدربه المدرب عبد الله عبدالعزيز، وقاده الخيّال نواف الفيروز.
وأسفر الشوط الثالث، الذي بلغت مسافته 1400 متر، عن تفوّق الفرس "نجمة الشيب"، المملوكة لنايف سليمان الفضل، على باقي المشاركين فيه، تحت إرشاد المدرب بسام الموسى وبقيادة من الخيّال عبد الله الخميس.
وحقّق الجواد "ديسمبر"، لمالكه محمد سعيد الودعاني، قمة ترتيب الشوط الرابع، مع الخيّال خالد الميموني والمدرب عبد الرحمن الشافي.
وذهبت صدارة الشوط الخامس إلى الفرس "ليلى المجد"، المملوكة لأبناء نايف راضي العنزي، وقادها الخيّال محمد الحبيب، بينما دربها بندر حمدام.
وحقّقت الفرس "متوهجة عذبة"، من إسطبل عذبة للسباقات، صدارة ترتيب الشوط السادس، مع الخيّال محمد الحبيل والمدرب محمد النفجان.
وعلى غرار الثالث، بلغت مسافة كلٍّ من الأشواط الرابع والخامس والسادس 1400 متر، مقارنةً بـ1600 متر لكلٍّ من السابع والثامن.
وفاز بالسابع الجواد "الجبري"، المملوك لدخيل مانع العتيبي، تحت قيادة الخيّال نايف العنزي وبإرشادٍ من المدرب بدن السبيعي.
ووصل الجواد "مرشد عيسى"، من إسطبل الميمانيّة، أولاً إلى خط نهاية الشوط الثامن، بقيادة الخيّال محمد الحبيب، بينما دربه فهد الشمري.
وبلغت مسافة آخر شوط من الحفل 2000 متر، وفاز به الجواد "أبو ريس"، من إسطبل ردما، بقيادة من الخيّال جيمي كاريون وإرشاد من المدرب محمد النحاس.
بدأ الحفل بشوط امتد إلى 1200 متر، مساء الجمعة، وتُوّجت الفرس "الدفلة"، المملوكة لمحمد إبراهيم المرزوقي، بالمركز الأول، مع الخيّال لويسموراليس والمدرب حازم المرزوقي.
وعلى المسافة نفسها، جرت المنافسة في الشوطين التاليين، حيث فاز بالشوط الثاني الجواد "رواجح"، المملوك لأيمن ناصر حمد الراجحي، بقيادة من الخيّال محمد الدهام وتوجيهات من المدرب عبد الله المنيف.
بينما فازت بالشوط الثالث الفرس "سارية الكتائب"، المملوكة لعبد الرحمن خالد الفرحان. وقادها الخيّال مشعل المزيد، بينما دربها عبدالرحمن الفرحان.
وظفر الجواد "آي أيام ماجك"، المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بقمّة ترتيب الشوط الرابع، الذي بلغت مسافته 1400 متر، بقيادة الخيّال لويس موراليس، وإرشاد المدرب شالح العضياني.
وفي كلٍّ من الأشواط الثلاثة التالية، بلغت المسافة 1600 متر، وفاز الجواد "متباين"، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشوط الخامس، وذلك مع الخيّال ريان الطويرش والمدرب عبد الله البداح.
وحقّق الجواد "قو فاست تراو لاند"، المملوك لمتعب بن بدر بن شريم، المركز الأول في الشوط السادس، مع مدربه مشعل بن شريم، والخيّال طارق المنصور.
وظفر الجواد "حامورابي"، المملوك للمهند خليفة السعيدي، بقمة ترتيب الشوط السابع، مع الخيّال عبد الله الخميس، والمدرب متعب الشاطري.
وفاز الجواد "أو تشيك"، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشوط الثامن، وقاده على مسافة 2000 متر الخيّال عبد الله الفيروز، بينما دربه المدرب أحمد محمود.
وحصل الجواد "يزداد هيبة"، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، على جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، بعدما فاز بالشوط التاسع الأخير من الحفل.
وقطع الجواد الفائز مسافة الشوط، البالغة 2000 متر، تحت قيادة الخيّال خالد الميموني وإرشاد المدرب عبد العزيز الموسى.
أُقيم الحفل الثاني عشر مساء السبت، وذهب المركز الأول في باكورة أشواطه إلى الجواد "عزم الرياض"، المملوك لأحمد عبدالرحمن العبدالمنعم، بعدما قطع الجواد مسافة 1200 متر، مع الخيّال طارق المنصور والمدرب فهد العبدالمنعم.
وفاز الجواد "ياناه"، من إسطبل الأصايل، بالشوط الثاني، قاطعًا المسافة نفسها، مع الخيّال إياد الطريسي وبإرشاد من المدرب عبد العزيز المطوّع.
وأسفر الشوط الثالث، الذي امتد إلى مسافة 1400 متر، عن حصول الفرس "جهورة"، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، على المركز الأول، محققة فوزها بقيادة من الخيّال ريان الطويرش وإرشادات المدرب عبد الله البداح.
وفي المسافة نفسها، حققت الفرس "ركود الأنصاري"، المملوكة لناصر محمد ناصر الشبيبي، قمة ترتيب الشوط الرابع، مع الخيّال عبد الله الخميس والمدرب ريعان البراهيم.
وارتفعت المسافة في كلا الشوطين التاليين إلى 1600 متر. وفازت بالشوط الخامس الفرس "أنا الألماس"، المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، وهو منتجها أيضًا. وقاد الخيّال لويس موراليس الفرس الفائزة، ودربها شالح العضياني.
ووصل الجواد "المان"، المملوك لنايف عقيل دغيم المطيري، أولاً إلى خط نهاية الشوط السادس، مع الخيّال أحمد الأزهري وبإرشاد من المدرب مشعل المطيري.
وعلى مسافة 2000 متر، حقق الجواد "فاكر دو بوي"، المملوك لعلي حمزة نصيب الأخضر، الفوز بالشوط السابع، وقاده الخيّال عبد الله الكريديس، بينما دربه المدرب عبد الله نصيب.
وارتفعت مسافة السباق في الشوط الثامن إلى 2400 متر، وهي الأطول في الحفلات الثلاث؛ العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. وفاز بالشوط الجواد "إن فاميلي"، المملوك لإسطبل العرين، ويدربه المدرب ناصر فواز، بينما قاده الخيّال ريان الطويرش.
وحقق الجواد "يكتسح"، المملوك لعبد الإله محمد العساكر، جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، في ختام الحفل الثاني عشر، بعدما فاز بالشوط التاسع الأخير على مسافة 1200 متر، بقيادة من الخيّال لويس موراليس وإرشاد من المدرب غيث الغيث.