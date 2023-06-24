الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف.. "يزداد هيبة" و"يكتسح" يفوزان بالجائزة التقديريّة

أهدى الجوادان "يزداد هيبة" و"يكتسح" مالكيهما جائزتي نادي سباقات الخيل التقديريّة، التي سلّمها زياد المقرن، الرئيس التنفيذي للنادي، في ختام الحفلين الحادي عشر والثاني عشر لموسم سباقات الطائف، الذي انطلق في الـ1 من يونيو الجاري وينظّمه النادي حتى الـ7 من أكتوبر المقبل.