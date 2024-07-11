"المشعل" يشكر وزارة الرياضة واتحاد الكرة على ما قدموه من دعم خلال رئاسته لنادي "الجبلين"

وفي التفاصيل، قال "المشعل" عبر حسابه في منصة "X": "صدر قرار وزير الرياضة والشباب بقبول استقالتي من رئاسة نادي الجبلين، وتكليف الصديق العزيز نائب الرئيس ماجد الركاد برئاسة النادي الفترة القادمة، مع خالص الأماني لنادينا وللزملاء بمجلس الإدارة التوفيق، وتحية بحجم أجا وسلمى لكل من وقف معنا طوال الفترة الماضية من داعمين ومحبين".