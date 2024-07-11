رياضة

"المشعل" يشكر وزارة الرياضة واتحاد الكرة على ما قدموه من دعم خلال رئاسته لنادي "الجبلين"

عبر عن أمنياته بالتوفيق لـ"ماجد الركاد" بعد تكليفه برئاسة النادي خلال الفترة القادمة
"المشعل" يشكر وزارة الرياضة واتحاد الكرة على ما قدموه من دعم خلال رئاسته لنادي "الجبلين"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الجبلين بحائل، راجح المشعل، عن قبول استقالته من رئاسة نادي الجبلين، وتكليف نائب الرئيس ماجد الركاد برئاسة النادي الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، قال "المشعل" عبر حسابه في منصة "X": "صدر قرار وزير الرياضة والشباب بقبول استقالتي من رئاسة نادي الجبلين، وتكليف الصديق العزيز نائب الرئيس ماجد الركاد برئاسة النادي الفترة القادمة، مع خالص الأماني لنادينا وللزملاء بمجلس الإدارة التوفيق، وتحية بحجم أجا وسلمى لكل من وقف معنا طوال الفترة الماضية من داعمين ومحبين".

وأضاف: كل الشكر والتقدير لكافة المسؤولين بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري يلو على ما قدّموه لنا من جهود ودعم طوال فترة عملنا، والشكر موصول للزملاء رؤساء وأعضاء مجالس أندية دوري يلو على ما وجدناه من تعاون ورقي بالتعامل، مع خالص الأماني لرياضتنا بالتقدم ومزيد من النجاح".

حائل
نادي الجبلين

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