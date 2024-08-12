"إيبانيز": هدفنا حصد اللقب.. و"تمبكتي" يؤكد: سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز

قال إيبانيز لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إنه متحمس لتحقيق أول بطولة مع الفريق، مشيراً إلى أن الجماهير تستحق الكأس.
ويواجه الأهلي شقيقه الهلال، غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وتابع إيبانيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد خيبة أمل بالنسبة لنا، نثق بالموجودين وتدعيم الفريق سيدفعنا للأمام".
وأتم: "مباراة مهمة أمام الهلال نتمنى أن تكون بداية موفقة وأن نحصد اللقب في بداية الموسم".
من جانبه قال مدافع الهلال حسان تمبكتي إن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي ستكون بين فريقين كبيرين ولديهما هدف واحد وهو الفوز، مؤكداً جاهزيته مع زملائه للقاء.
وزاد تمبكتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لتقديم مباراة قوية يساهم فيها في فوز فريقه، موجهاً الشكر للمدرب " خيسوس" وزملائه اللاعبين الذين ساعدوه من أجل ظهور مميز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي قائلاً: "شكراً للاعبين في تلك المباراة، ساعدوني بصورة كثيرة ووفقنا في المباراة، والثقة التي منحها لي المدرب أقدرها وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".