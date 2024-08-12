"إيبانيز": هدفنا حصد اللقب.. و"تمبكتي" يؤكد: سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز

وزاد تمبكتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لتقديم مباراة قوية يساهم فيها في فوز فريقه، موجهاً الشكر للمدرب " خيسوس" وزملائه اللاعبين الذين ساعدوه من أجل ظهور مميز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي قائلاً: "شكراً للاعبين في تلك المباراة، ساعدوني بصورة كثيرة ووفقنا في المباراة، والثقة التي منحها لي المدرب أقدرها وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".