الاتفاق يُجري التدريب الأخير قبل استضافة الوحدة غدًا

وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة فيديو في قاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، قبل وجود الفريق في الملعب حيث بدأ الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة. بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي؛ إذ وضع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الوحدة.