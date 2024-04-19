الاتفاق يُجري التدريب الأخير قبل استضافة الوحدة غدًا

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على استاد نادي الاتفاق بـ(موطن الفرسان).
وتأتي استعدادات الاتفاق تحضيرًا لاستضافة فريق الوحدة في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة فيديو في قاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، قبل وجود الفريق في الملعب حيث بدأ الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة. بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي؛ إذ وضع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الوحدة.
وعلى صعيد متصل، انتظمت القائمة المختارة في المعسكر بعد نهاية التدريب بأحد فنادق المنطقة الشرقية حتى قبل مواجهة الوحدة عند الساعة الـ9 من مساء يوم غد السبت على ملعب نادي الاتفاق (موطن الفرسان).