استعدادًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواصل تدريباته

واصل المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية، المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.
ويواصل الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا.