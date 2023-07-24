استعدادًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواصل تدريباته

واصل المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية، المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.