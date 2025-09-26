الأهلي يتجاوز كبوة الخروج من بطولة كأس الأندية للقارات بثنائية الحزم

وفي الشوط الثاني، ظهر الأهلي أكثر إصرارًا وتصميمًا على العودة بنقاط المباراة، حيث تمكن من تسجيل هدفين متتاليين، بدأها أولًا فراس البريكان بلمسة فنية مميزة حول من خلالها عرضية علي مجرشي إلى الشباك، وذلك عند الدقيقة (72).