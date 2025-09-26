الأهلي يتجاوز كبوة الخروج من بطولة كأس الأندية للقارات بثنائية الحزم

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا خارج ميدانه بتغلبه على مضيفه الحزم بهدفين دون رد مساء يوم الجمعة على ملعب الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2025/26.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال مجريات الشوط الأول للمباراة دون أن ينجح أيٌّ منهما في الوصول إلى المرمى.
وفي الشوط الثاني، ظهر الأهلي أكثر إصرارًا وتصميمًا على العودة بنقاط المباراة، حيث تمكن من تسجيل هدفين متتاليين، بدأها أولًا فراس البريكان بلمسة فنية مميزة حول من خلالها عرضية علي مجرشي إلى الشباك، وذلك عند الدقيقة (72).
وضاعف علي مجرشي تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثاني بعد جملة فنية مميزة، قبل أن تصله كرة داخل منطقة الجزاء لم يتأخر في إيداعها الشباك، وذلك عند الدقيقة (80).
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط احتل من خلالها المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الرابع عشر.