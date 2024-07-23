6 منتخبات حجزت مقاعدها في ربع نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً

حجزت 6 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً وذلك بعد مباريات اليوم السادس من البطولة.
وأقيمت اليوم الثلاثاء 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث تعادل الشرقية مع جازان بدون أهداف وحصل لاعب جازان فيصل كاملي على جائزة أفضل لاعب، فيما فاز حائل على نجران بهدف نظيف وحصد لاعب حائل مشاري الشمري جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب القصيم على الأحساء بنتيجة 1-0 وحقق لاعب القصيم إبراهيم الغيث جائزة أفضل لاعب.
وتغلب عسير على حفر الباطن بنتيجة 3-1 وحصد لاعب عسير بدر القحطاني جائزة أفضل لاعب، كما تخطى جدة نظيره تبوك بهدف نظيف وحصد لاعب جدة عبدالله الأسمري جائزة أفضل لاعب، بينما تعادل المدينة المنورة مع الرياض بدون أهداف وحقق لاعب المدينة بلال الرحيلي جائزة أفضل لاعب.
وقاد المباريات 6 طواقم تحكيمية "24 حكماً شاباً" ممن سبق لهم قيادة مباريات الناشئين والشباب في الدوري الممتاز، ويبلغ معدل أعمارهم 20 إلى 25 عاماً، هم نتاج أكاديمية الحكام والتي تمثل إحدى مبادرات إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
وضمنت أندية القصيم، جازان والأحساء من المجموعة الأولى، وجدة، الرياض وعسير من المجموعة الثانية التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما سيتحدد المقعدان المتبقيان بعد نتائج مباريات الغد.
وتختتم غداً الأربعاء مباريات دور المجموعات بإقامة 6 مواجهات تجمع حائل مع جازان، القصيم مع الجوف، الأحساء مع نجران، حفر الباطن مع جدة، المدينة المنورة مع مكة المكرمة والرياض مع عسير، على أن يقام الدور ربع النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الجاري.
يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً، والتي يشارك فيها 14 منتخباً إقليمياً، يهدف معها الاتحاد السعودي لاكتشاف المواهب وتطويرها من خلال المشاركة في البطولات الودية والدوريات الرسمية لهذه الفئة العمرية، لتكون في المستقبل قادرة على تمثيل المنتخبات في المحافل والبطولات.