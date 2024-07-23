6 منتخبات حجزت مقاعدها في ربع نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً

وتختتم غداً الأربعاء مباريات دور المجموعات بإقامة 6 مواجهات تجمع حائل مع جازان، القصيم مع الجوف، الأحساء مع نجران، حفر الباطن مع جدة، المدينة المنورة مع مكة المكرمة والرياض مع عسير، على أن يقام الدور ربع النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الجاري.