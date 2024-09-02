أمير منطقة الجوف يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

جاء ذلك عقب تسلّم أمير منطقة الجوف، اليوم الاثنين، شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، من لاعب ألعاب القوى يوسف مسرحي صاحب ذهبية سباق 400 متر في أسياد 2023، والتي استلمها من ابتسام العنزي من أوائل المؤسسين للجمعيات الرياضية بالمملكة، عضو اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة اليد للمناطق الشمالية، حاصلة على جائزة التميز للشباب العربي من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.