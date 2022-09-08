الهلال السعودي وجهًا لوجه أمام الزمالك المصري.. على كأس سوبر لوسيل

يحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، غدًا الجمعة، قمة منتظرة تجمع الهلال (بطل الدوري السعودي) ونظيره الزمالك (بطل الدوري المصري)، على كأس سوبر لوسيل.
احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بينما احتفظ الزمالك ببطولة الدوري التي حققها الموسم قبل الماضي.
ويدخل الهلال - بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية - بجاهزية تامة عقب تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بمسابقة دوري روشن السعودي.
فيما خاض الزمالك آخر مباراة له يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وخسرها أمام إيسترن كومباني.
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قد أعلنت في أغسطس الماضي أن ملعب لوسيل سيحتضن مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.
وملعب لوسيل هو أحد أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لنهائيات مونديال 2022، ويتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.
وسيحتضن لوسيل عدة مباريات في كأس العالم في مختلف أدوارها ابتداءً من مباراة الأرجنتين والسعودية في دور المجموعات وختامًا بنهائي المونديال.
وسيحصل الفائز في مباراة الغد على جائزة قيمتها مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.