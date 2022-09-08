الهلال السعودي وجهًا لوجه أمام الزمالك المصري.. على كأس سوبر لوسيل

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قد أعلنت في أغسطس الماضي أن ملعب لوسيل سيحتضن مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.