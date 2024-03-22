"ظروف مفاجئة" تلغي مباراة اليابان وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

وقال الاتحاد القاري في بيانه: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، أن المباراة المقبلة ضمن الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والمقررة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليابان ضمن المجموعة الثانية، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 26 آذار/مارس 2024 في بيونغ يانغ، لن تقام حسب ما هو مقرر بسبب ظروف مفاجئة".