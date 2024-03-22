"ظروف مفاجئة" تلغي مباراة اليابان وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم، والتي كانت مقررة في بيونغ يانغ الأسبوع المقبل.
وقال الاتحاد القاري في بيانه: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، أن المباراة المقبلة ضمن الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والمقررة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليابان ضمن المجموعة الثانية، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 26 آذار/مارس 2024 في بيونغ يانغ، لن تقام حسب ما هو مقرر بسبب ظروف مفاجئة".
وأضاف: "جاء هذا القرار بعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وبقية الأطراف المعنية، وهو يأتي بعد اطلاع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 20 آذار/مارس على طلب اتحاد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لكرة القدم نقل المباراة إلى ملعب محايد نتيجة ظروف لا يمكن تفاديها.
وتابع البيان: "سوف يتم الآن إحالة الأمر إلى اللجان المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التطورات في الوقت المناسب".
وكانت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية للأنباء قد ذكرت أن كوريا الشمالية، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع اليابان، قررت عدم استضافة المباراة بسبب مخاوف من الأمراض المعدية في اليابان.
وتلعب اليابان وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم سوريا وميانمار. وتغلبت اليابان 1-صفر على كوريا الشمالية في مباراة بالتصفيات، الخميس، في طوكيو.