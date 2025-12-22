اتحاد المبارزة يُشكّل لجنة فضّ المنازعات برئاسة هيفاء التويجري

واستعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي اختُتمت مؤخرًا في الرياض، إضافة إلى مشاركة المنتخب في كأس العالم للشباب لسلاح الإيبيه في السلفادور. كما ناقش المجلس هيكلة المديرين الفنيين بالتعاون مع مركز التدريب السعودي الأولمبي، واطّلع على التقارير المالية.