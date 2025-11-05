لاعب الخليج فورتونيس الأفضل في أكتوبر.. وإنزاغي وبونو يفوزان بجوائز الشهر

وسجل الهلال 8 أهداف وبدون تلقي أي هدف في المباريات الثلاث، وذلك الأمر الذي منح حارس مرمى فريقه ياسين بونو جائزة أفضل حارس في أكتوبر، نظير دوره في الحفاظ على شباك نظيفة في المواجهات الثلاثة الأخيرة على التوالي في المسابقة.