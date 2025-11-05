لاعب الخليج فورتونيس الأفضل في أكتوبر.. وإنزاغي وبونو يفوزان بجوائز الشهر

فاز اليوناني فورتونيس، لاعب الخليج، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر للجولات الخامسة والسادسة والسابعة.
وجاء في حساب دوري روشن ، نال الإيطالي سيموني إنزاغي أول جائزة له في دوري روشن السعودي، بفوزه بمدرب الشهر، عن أكتوبر. فيما حصد لاعبه المغربي ياسين بونو، على جائزة حارس الشهر.
وكسب لاعب الخلود عبد العزيز العليوة جائزة اللاعب الواعد عن شهر أكتوبر.
وساهم فورتونيس في تحقيق فريقه لسبع نقاط من انتصارين وتعادل، مسجلًا فيها هدفين ومساهمًا في 4 تمريرات حاسمة أخرى خلال الجولات الثلاث الأخيرة.
وأصبح فورتونيس بفضل اسهاماته في الشهر الأخير، متصدرًا لقائمة الأكثر في التمريرات الحاسمة منذ بداية الموسم بـ7 صناعات.
وفورتونيس أحد لاعبين في الدوري، وصلا إلى 10 مساهمات تهديفية مع البرتغالي جواو فيلكس، بإضافة صناعاته السبع إلى أهدافه الثلاثة.
وحصد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، جائزة مدرب الشهر، بعد أن قاد فريقه لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث خلال الشهر محققًا العلامة الكاملة.
وسجل الهلال 8 أهداف وبدون تلقي أي هدف في المباريات الثلاث، وذلك الأمر الذي منح حارس مرمى فريقه ياسين بونو جائزة أفضل حارس في أكتوبر، نظير دوره في الحفاظ على شباك نظيفة في المواجهات الثلاثة الأخيرة على التوالي في المسابقة.
وتوج عبدالعزيز العليوة، لاعب الخلود، بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر، على تميزه اللافت وتألقه المستمر في المباريات الثلاث التي خاضها فريقه خلال الشهر وتسجيله هدفًا في خماسية فريقه أمام النجمة ضمن الجولة الخامسة.