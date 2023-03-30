في الجولة الـ 20 من دوري الطائرة.. الإثارة تجمع الأهلي والهلال.. والاتحاد يستضيف النصر

تقام غداً الجمعة، ست مباريات ضمن الجولة الـ 20 من دوري جاهز للكرة الطائرة، وتأتي مواجهة الأهلي متصدر الترتيب 54 نقطة والهلال صاحب المركز الثاني 48 نقطة كأقوى مباريات هذه الجولة، ويتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خصوصاً أن فوز الأهلي سيحسم اللقب في المباراة، التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 11.30 مساءً.