في الجولة الـ 20 من دوري الطائرة.. الإثارة تجمع الأهلي والهلال.. والاتحاد يستضيف النصر

تقام غداً الجمعة، ست مباريات ضمن الجولة الـ 20 من دوري جاهز للكرة الطائرة، وتأتي مواجهة الأهلي متصدر الترتيب 54 نقطة والهلال صاحب المركز الثاني 48 نقطة كأقوى مباريات هذه الجولة، ويتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خصوصاً أن فوز الأهلي سيحسم اللقب في المباراة، التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 11.30 مساءً.
وتسبقها مباراة الاتحاد والنصر على نفس الصالة عند الساعة الـ 10 مساءً.
ويلتقي ضمك والوحدة على صالة نادي ضمك عند الساعة الـ 10، فيما يلعب اليرموك والفيصلي على صالة وزارة جازان عند الساعة الـ 10 مساءً.
ويستضيف الترجي نظيره أبها على صالة نادي الترجي عند الساعة الـ 9.30 مساءً، فيما يواجه الابتسام نظيره الخليج على صالة الأمير نايف بالقطيف عند الساعة الـ 11 مساءً.
يتصدر فريق الأهلي ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة بـ 54 نقطة، ويأتي الهلال ثانياً بـ 48 نقطة والابتسام ثالثًاِ بـ 40 نقطة.