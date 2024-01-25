الإيفواري فرانك كيسيه يرفض عروض الميركاتو الشتوي ويفضّل البقاء بالأهلي

وأفاد محمد القاعود المذيع في "bbcarabia" أن كيسيه رفض كل العروض التي تلقاها مؤخراً لمغادرة الدوري السعودي والتي من أبرزها الانضمام إلى يوفنتوس وأتليتكو مدريد، وقرر الاستمرار مع الأهلي .