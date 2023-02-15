بحضور "زيدان".. البولو يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد مونت كارلو

وقع الاتحاد السعودي للبولو، مذكرة تفاهم مع اتحاد مونت كارلو للبولو، في مقر الاتحاد. ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، وفرانشيسكو ميترانو مؤسس ورئيس اتحاد مونت كارلو للبولو، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس، والمستشار القانوني فهد الدوسري.
واستندت المذكرة على عدة ركائز أبرزها تنظيم وتطوير رياضة البولو في المملكة العربية السعودية، كذلك التعاون في جذب وتنظيم وإقامة بطولات وفعاليات البولو المحلية والدولية.
وأكّد رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن مذكرة التفاهم تعتبر ضمن عدة اتفاقيات أبرمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، لتطوير اللعبة وتوسيع مجالات التعاون التي تحقق أهداف الاتحاد.