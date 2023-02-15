بحضور "زيدان".. البولو يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد مونت كارلو

وقع الاتحاد السعودي للبولو، مذكرة تفاهم مع اتحاد مونت كارلو للبولو، في مقر الاتحاد. ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، وفرانشيسكو ميترانو مؤسس ورئيس اتحاد مونت كارلو للبولو، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس، والمستشار القانوني فهد الدوسري.