"ميندي" حارس الأهلي.. "أسد التيرانغا" الذي تحول من عاطل بائس إلى أفضل حارس في العالم

وُلد ميندي ونشأ في فرنسا لأم سنغالية وأب من غينيا بيساو، وقد عانى مثل غيره من أبناء المهاجرين بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في طفولته، إلا أن كرة القدم كانت هي المتنفس الحقيقي له، حيث انضم إلى أكاديمية نادي لوهافر عام 2005 وكان يبلغ حينها 13 عامًا، إلا أنه لم يتمكن من إثبات جدارته باللحاق بصفوف الفريق الأول، في ظل وجود الحارس الموهوب زاشاري بوشير، ليظل خارج دائرة الضوء مع"لوهافر".