الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع " دانيلو بيريرا " لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي

دخل النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دائرة اهتمام الأندية السعودية لضمه بالموسم المقبل.
وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن ناديي الهلال والنصر يراقبان وضع لاعب خط الوسط البرتغالي لمحاولة كسب خدماته بالفترة القادمة.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أنه من المنتظر أن يبدأ كل من الناديين خلال الأيام المقبلة مفاوضاته مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه.
وينتهي عقد دانيلو بيريرا صاحب الـ32 عاماً مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو 2025، وكان قد انضم إلى صفوفه في يوليو 2021 قادماً من بورتو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.