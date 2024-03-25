الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع " دانيلو بيريرا " لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي

وينتهي عقد دانيلو بيريرا صاحب الـ32 عاماً مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو 2025، وكان قد انضم إلى صفوفه في يوليو 2021 قادماً من بورتو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.