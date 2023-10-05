دوري روشن: غاب المهاجمون فحضر الدفاع.. "سانتوس" ينقذ الشباب من السقوط أمام الرياض

أنقذ مدافعُ فريق الشباب الأول لكرة القدم "أياغو سانتوس"، فريقَه من خسارة أمام الرياض، بعد أن أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل "2/2"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم رائد الزهراني.
الشوط الأول انتهى بتقدم الرياض بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "آندري غراي" في الدقيقة 36.
وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفًا للرياض عن طريق اللاعب "الشويريخ" في "2+45" بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني عدل النتيجة للشباب اللاعب المدافع "رومان سايس" في الدقيقة 53 بعد استثماره لعرضية "كراسكو".
وفيما كان الشباب يبحث عن هدف التعزيز، باغتهم لاعب الرياض "خوانمي" بالهدف الثاني، بعد الاستفادة من الخطأ القاتل من لاعب الشباب "كويلار" في الدقيقة 73.
وعند الدقيقة 88 عدل المدافع "أياغو سانتوس" النتيجة لفريقه الشباب برأسية رائعة.
بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة التاسعة في المركز الـ11، والرياض برصيد 8 نقاط في المركز الـ13.