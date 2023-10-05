دوري روشن: غاب المهاجمون فحضر الدفاع.. "سانتوس" ينقذ الشباب من السقوط أمام الرياض

أنقذ مدافعُ فريق الشباب الأول لكرة القدم "أياغو سانتوس"، فريقَه من خسارة أمام الرياض، بعد أن أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل "2/2"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم رائد الزهراني.