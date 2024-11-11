في الرياض.. 5 نزالات استعراضية تجمع نخبة المقاتلين العالميين لموسم 2024

أعلن دوري المقاتلين المحترفين (PFL) عن البطاقة النهائية لمواجهات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستقام كجزء من نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للعام 2024، في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، ودوري المقاتلين المحترفين، وبتنظيم من وزارة الرياضة.