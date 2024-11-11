في الرياض.. 5 نزالات استعراضية تجمع نخبة المقاتلين العالميين لموسم 2024
أعلن دوري المقاتلين المحترفين (PFL) عن البطاقة النهائية لمواجهات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستقام كجزء من نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للعام 2024، في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، ودوري المقاتلين المحترفين، وبتنظيم من وزارة الرياضة.
وستشهد الليلة الأولى تتويج أبطال أربعة أوزان، تبرز فيها مواجهة النزال الرئيسي بين السعودي عبدالله القحطاني ونظيره الأردني عبدالرحمن الحياصات على لقب وزن الريشة.
كما تسجل السعودية هتان السيف عودتها إلى قفص المنافسات ضمن موسم دوري المقاتلين المحترفين حين تواجه الجزائرية ليليا عثماني. كما ستقام 5 نزالات استعراضية أخرى تجمع نخبة المقاتلين العالميين.
وفي المواجهات التي تسبق النزال الرئيسي، سيواجه الكويتي محمد الأقرع (7-0) خصمه المصري عمر الدفراوي (12-6) على لقب الوزن الوسط. كما يتنافس العراقي علي طالب (11-1) والمغربي رشيد الهزومي (15-3) على لقب وزن الديك. ويخوض الإيراني محسن محمد سيفي (6-1) مواجهة حاسمة ضد اللبناني جورج عيد (10-4) لتحديد بطل الوزن الخفيف.
وأما في جانب النزالات الاستعراضية، فيلتقي التونسي منصور البرناوي (21-6) بنظيره البريطاني ألفي ديفيس (17-4-1)، ويجمع نزال الأوزان الثقيلة بين التونسي سليم طرابلسي (7-0) والبريطاني أبراهام بابلي (5-0). كما يواجه البيروفي خيسوس بينيدو (23-6-1) منافسه الكندي جيريمي كينيدي (19-4) في نزال وزن الريشة الذي يشهد أيضًا مواجهة أخرى بين الفرنسي أصيل أدجودج (8-1) الأمريكي خوسيه بيريز (9-1)، فيما يلتقي الهولندي كوستيلو فان ستينيس (15-3) مع البرازيلي جواو دانتاس (7-1) في نزال وزن الوسط.