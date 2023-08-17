للأسلحة الثلاثة.. المبارزة تختتم الموسم ببطولة المملكة المفتوحة

تنطلق بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة (فردي)، يوم غد الجمعة، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) على مدى يومين، والتي تعتبر ختام الموسم الرياضي لمنافسات المبارزة.
وسيتوج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين والفائزات في البطولة، بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 15 ألف دولار، ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعباً ولاعبة، تشمل لاعبين أيضاً من جميع دول الخليج العربي.
وأكد الصبان أحقية الأندية المشاركة في البطولة بأربعة لاعبين لكل سلاح، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة الماضية للجولات الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل ثلاثة حكام في كل سلاح.