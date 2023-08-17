للأسلحة الثلاثة.. المبارزة تختتم الموسم ببطولة المملكة المفتوحة

وأكد الصبان أحقية الأندية المشاركة في البطولة بأربعة لاعبين لكل سلاح، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة الماضية للجولات الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل ثلاثة حكام في كل سلاح.